Lonnie Walker IV saçlarını kesti, içini döktü! "Cinsel istismara ve tecavüze uğradım..."

San Antonio Spurs şutör guardı Lonnie Walker IV, Instagram'da çocukken cinsel istismar kurbanı olduğunu açıkladı ve uzun süredir dikkat çeken saçlarını uzatmasının sebebinin bu olduğunu belirtti.



Kendine özgü saçlarını kesen 21 yaşındaki oyuncu, saçlarını uzatmasının nedeninin beşinci sınıfta yaşadığı istismara karşı savunma mekanizması olduğunu söyledi.



Walker, IG'de şu açıklamaları yazdı:



"Bunu beşinci sınıfın başlarında yapmaya başlamamın gerçek nedeni, benim için gizleme aracıydı olmasıydı. Beşinci sınıfımın yaz döneminde ailemin daha fazla yanındaydım. Etrafında bulunduğum bazı isimleri vermeyeceğim. Cinsel tacize, tecavüze uğradım, istismar edildim, ve hatta buna alışmıştım çünkü o yaşta ne olduğunu bilmiyordum. Gerçek dünyanın ne olduğunu bilmeyen, saf ve meraklı bir çocuktum.



Saçlarımın kontrol edebileceğim bir şey olduğunu anlamıştım. Saçlarım kendim yapabileceğim, yaratabileceğim ve bana ait olacak bir şeydi. Ve bu bana güven vermişti. Son zamanlarda en iyi durumda değildim. Geçmişim sürekli aklıma geliyordu ve şeytanları mental olarak içime çekiyordu. Bu virüs yüzünden, gerçek anlamda aynada kendime bakmaya ve kapalı kapıların arkasında kim olduğunu gerçekten görmeye başladım. Uzun lafın kısası, Tanrı'nın rızasıyla bu yolculukta huzur ve iç mutluluğumu buldum.



Herkesi, bunu hak etmeyen insanları bile affettim, neden? Çünkü bu üzerimde ölü bir ağırlıktı. Zaman kimseyi beklemez, o yüzden neden zamanımı harcayayım ki? Saçımı kestirmek, sadece bir kesimden daha fazlasıydı. Saçlarım, dünyanın hazır olmadığını hissettiğim güvensizliklerimi saklayan bir maskeydi. Ama şimdi her zamankinden daha iyiyim. Eskiyi attım. Yeni ile başladım. Zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak deri değiştirdim.



Hayat her zaman zor olacak. Size verilen kartlarla oynamalı ve elinizi kazanmaya uyarlamalısınız. Ve eğer kaybederseniz, bu asla bir kayıp değildir. Bir derstir. Bir süre bununla büyümeye devam edeceğim. Sadece her birinizi ve herkesi sevdiğimi bilin. Barış, sevgi ve mutluluk diliyorum."