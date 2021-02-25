Lionel Messi coştu, Barcelona kazandı

İspanya'da Barcelona, Elche ile oynadığı maçın ilk yarısını golsüz bitirdi. İkinci yarıda sahneye Lionel Messi çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Lionel Messi coştu, Barcelona kazandı
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25 Şubat 2021 00:17
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ilk haftanın erteleme maçında Barcelona, sahasında Elche'yi 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 48 ve Dk. 69) ve Jordi Alba (Dk. 73) kaydetti.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 50'ye çıkarırken, düşme hattında bulunan Elche 21 puanda kaldı.

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında toplam gol sayısını 18'e çıkaran Messi ilk sıraya yükseldi. Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez 16 golle 2. sırada bulunuyor.



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