İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ilk haftanın erteleme maçında Barcelona, sahasında Elche'yi 3-0 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 48 ve Dk. 69) ve Jordi Alba (Dk. 73) kaydetti.
Barcelona aldığı galibiyetle puanını 50'ye çıkarırken, düşme hattında bulunan Elche 21 puanda kaldı.
Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında toplam gol sayısını 18'e çıkaran Messi ilk sıraya yükseldi. Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez 16 golle 2. sırada bulunuyor.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 48 ve Dk. 69) ve Jordi Alba (Dk. 73) kaydetti.
Barcelona aldığı galibiyetle puanını 50'ye çıkarırken, düşme hattında bulunan Elche 21 puanda kaldı.
Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında toplam gol sayısını 18'e çıkaran Messi ilk sıraya yükseldi. Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez 16 golle 2. sırada bulunuyor.
👑2021'de Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan isimler;
1⃣3⃣ Lionel Messi
1⃣2⃣ Robert Lewandowski
1⃣0⃣ Erling Braut Haaland
🇪🇸 Not: İspanya'da Gol Krallığı sıralamasında yeniden zirveyi ele geçiren Lionel Messi, 22 maçta 18 gole ulaştı. pic.twitter.com/RmF3KuSntk
— Sporx (@sporx) February 24, 2021