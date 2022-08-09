Lincoln Henrique: 'Hatalarımızı telafi etmeliyiz'

Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, 3-3 sona eren Ümraniyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Kısa bir açıklama yapan Brezilyalı futbolcu şu ifadeleri kullandı;



"Maalesef futbol böyle. Bugün ligin ilk maçı, en iyi şekilde çalışıp hatalarımızı telafi etmeliyiz. Fenerbahçe'deyiz, Fenerbahçe çok büyük bir takım ama takımın büyüklüğü sahada yetmiyor, savaşmanız gerekiyor. Hatalarımızı giderip sonraki maçlarda iyi sonuçlar almak istiyoruz"





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