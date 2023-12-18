Lille, PSG'den puanı 90+4'te kopardı

Ligue 1'in 16. haftasında PSG, deplasmanda Lille ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille, PSG'den puanı 90+4'te kopardı
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18 Aralık 2023 00:48
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile Luis Enrique'nin yönetimindeki PSG karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken, Lille'e 1 puanı getiren gol 90+4'te Jonathan David'in kafa vuruşu ile geldi. PSG'nin tek golünü ise 66. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 11 başladığı mücadelede 81 dakika sahada kalırken, 72. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yusuf Yazıcı yerini, beraberliklik golünü atan Jonathan David'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 37'ye yükseltip liderliğini sürdürürken, Lille 28 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Metz'i konuk ederken, Lille deplasmanda Strasbourg'a konuk olacak.

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