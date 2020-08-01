Lille, Burak Yılmaz'ı açıkladı

"GERÇEK BİR TÜRK FUTBOL EFSANESİ"

Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı. Fransız kulübü, milli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Lille'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Radarlarımızda bir hareket görüldü." denildi ve Burak Yılmaz'ın golü paylaşıldı.Lille CEO'su Marc Ingla, Burak'ın transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Burak'a hoşgeldin diyorum. Burak'ın Lille'de olması bizim için gurur verici. Burak Yılmaz, gerçek bir 9 numara. Ceza sahası içinde çok iyi ve çok yetenekli. Çok tecrübeli bir oyuncu. Gerçek bir Türk futbol efsanesi. Burak, Türkiye'de 4 büyük kulüpte de forma giydi. Büyük bir karakteri var ve gerçek bir savaşçı. Kadromuzu güçlendirmek için en doğru profildeki oyuncuydu. Tüm takıma tecrübesiyle ve karakteriyle doğru bir model olacak." dedi.