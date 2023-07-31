Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın takas talebini sadece Miami Heat ile sınırlı tutması halinde, NBA'den ceza alabileceği belirtildi.



Ligin 30 takımına da gönderilen ve TNT'den Chris Haynes'in paylaştığı bir uyarı notuna göre NBA, Lillard ve menajeri Aaron Goodwin'e, Lillard'ın yalnızca Heat için oynamak istemesi hakkında gelecekte yapılacak herhangi bir yorumun kendisini disipline tabi tutabileceğini bildirdi.



Ligin ayrıca Oyuncu Sendikasını, oyuncuların veya menajerlerinin bir sözleşme kapsamında talep edilen hizmetleri yerine getirmeyi reddetmeye ilişkin yorumlarının, cezalara yol açabileceği konusunda bilgilendirdiği açıklandı.



Goodwin, Lillard'ın diğer takımlara sadece Heat için oynayacağını söylediğini yalanlamıştı. The Athletic'ten Shams Charania, 1 Temmuz'da Lillard'ın Trail Blazers'tan kendisini Miami'ye göndermesini istediğini duyurmuştu.



Blazers genel menajeri Joe Cronin ise bu ayın başlarında, gerekirse Lillard'ı takas etmek için aylarca beklemeye hazır olduğunu söylemişti. ESPN'den Adrian Wojnarowski, takas talebinden kısa bir süre sonra Portland'ın herhangi bir takımdan gelen teklifleri dinlediğini bildirmişti.



