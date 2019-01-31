Lillard: "Curry kardeşleri, memleketlerinde yeneceğim"

Damian Lillard, All-Star haftasonunda katılacağı üçlük yarışmasını kazanacağını söyledi.
Lillard, açıklamasında "Kazanacağım. Oraya kazanmaya gidiyorum yani sanırım kazanacağım."
şeklinde konuştu.
Dame, takım arkadaşı Seth Curry ve ağabeyi Steph'i memleketleri Charlotte'ta yeneceğini de ekledi: "Hepimiz orada beraber olacağız, bu kesinleşti. Curry'lere karşı memleketlerinde şut atacağım."
Lillard, sezonda 142 ile üçlük sıralamasında 8. sırada.
Buddy Hield ve Dirk Nowitzki de ayrıca yarışmaya katılacak isimler.