Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı!

Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı!
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04 Mart 2022 21:04
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya almaya karar verdi.

LFP'den yapılan yazılı açıklamada, Ligue 1'in Rusya'daki Match TV kanalındaki yayın sözleşmesinin bugün askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan Ligue 1 ve İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya destek için statlarda "Savaşa Hayır" mesajı yayımlanacağı kaydedildi.

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