Lewandowski, Barcelona kararından emin

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, Barcelona'ya transfer olmak için her şeye hazır olduğu belirtildi.İspanyol basınına göre; Bayern Münih'e kulüpten ayrılmak istediğini aktaran Polonyalı golcü, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in kendisi ile yaptığı görüşmenin ardından yeni adresinin neresi olacağı konusunda iyice emin olduğu ifade edildi.Xavi Hernandez'in kendisine vereceği rol ve ondan bekledikleri, Lewandowski'nin kafasında hiçbir soru işareti kalmadı. Bayern Münih'te geçirdiği başarılarla dolu yılların ardından yeni bir arayışa geçen Lewandowski, eski günlerini aratan Barcelona'yı yeniden Avrupa'nın zirvesine taşımak istediği belirtildi.Barcelona'nın zorlu mali koşullarının da farkında olan yıldız ismin, koşul fark etmeksizin İspanyol ekibine transfer olmak istediği ifade edildi.Robert Lewandowski bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 46 maçta 50 gol atma başarısı gösterdi.