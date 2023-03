Levent Şahin'den TFF ve kulüplere çağrı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskederunspor'un teknik direktörü Levent Şahin, Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen genç sporculara sahip çıkılması için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplere çağrıda bulundu.



Koronavirüs pandemisinin ardından birçok genç sporcunun, spor hayatına devam edemediğini belirten Levent Şahin, deprem felaketlerinin ardından da aynı durumun yaşanmaması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Yaşanan olayların yetişkin insanları bile çok fazla etkilediğini belirten Şahin, genç sporcular için TFF ve kulüplerin harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Her vatandaşımız gibi depremin acısını yaşamış biri olarak önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Yakınlarımızı, anılarımızı, yaşam alanlarımızı kaybettik. Travmalar yetişkinler olarak bizi bile çok zorlarken ve hayata yeniden nasıl döneceğimizi bilemezken çocukları ve gençleri unutmamalıyız. Depremin ilk anından itibaren en iyi organize olan spor kulüplerine ve TFF'ye seslenmek istiyorum. 2020 yılında yaşadığımız pandemi sırasında ve sonrasında spora, futbola devam edemeyen çocuklar, gençler oldu. Hem fiziken hem zihnen onları kazanmak çok zordu. Somut bir araştırma yapılmadığı için verilerle konuşamayacağım ancak saha gözlemlerimizden biliyorum ki pek çok çocuğumuz veya gencimiz sadece futbol değil spor yaşamını bıraktı. Belki de gelecekteki yeteneklerimizi kaybettik. Şu an 11 ilde yaşanmış büyük bir depremin sonrasındayız. Hayatlar durdu. Geç kalmadan harekete geçmemiz gerekiyor. Tüm Türkiye'de özellikle büyük spor kulüplerinin bölgedeki lisanslı veya yetenekli futbolcu adaylarına sahip çıkması gerekiyor. TFF'nin bölge ve şehir izleme ekiplerinin elinde bu çocuklarımızın kayıtları vardır. Her kulüp 4-5 çocuğumuzun yetişmesine katkı sağlasa hem çocukların ve ailelerinin hayatlarına dokunmuş oluruz hem de ülke futbolunun geleceğinin yeteneklerini kaybetmeyiz. Biz İskenderunspor olarak kendimiz depremzedeyiz. Buna rağmen bir iki çocuğumuzu alabildik. TFF, Kulüpler Birliği, İkinci Lig kulüpleri bu konuda ortak hareket edebilir" ifadelerini kullandı.

