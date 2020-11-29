'Lecce'de Burak Yılmaz'ın sözleşmesi hazırdı'

Lille'de gollerini sıralamaya devam eden Burak Yılmaz, bir sezon önce İtalya'ya gidebilirdi. O dönem forvet oyuncusunun Lecce'ye transferi için çalışan Alessandro Alberti açıklamalarda bulundu.



2019 yazında yaşanan gelişmeler sonunda Lecce, transferden vazgeçmişti.



"BURAK'TAN ETKİLENDİLER"



Alberti açıklamasında; "İtalya'da 6 ay Burak Yılmaz için çalıştım. Daha sonra dönemin Lecce Sportif Direktörü Meluso ile iletişime geçtim. Onunla konuştuğumuzda Burak'tan etkilendiğini anlattı. Kendileri için ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini gösterdi." dedi.



"SÖZLEŞME TASLAĞI HAZIRDI"



Menajer Alberti açıklamasının devamında; "Burak Yılmaz da hemen Lecce'ye ilgisini gösterdi. Konya'daki Türkiye-Fransa maçında ilk kez tanıştılar. Burak, Lecce'nin projesine katılmaya hazırdı. Hatta sözleşme taslağı da vardı. Kısacası bütün şartlar neredeyse tamamlanmıştı." sözlerini sarf etti.



"SAKATLIK ENGEL OLDU"



Transferin gerçekleşmeme nedeniyle konuşan Alessandro Alberti; "Beşiktaş, Avusturya'da Udinese'ye karşı hazırlık maçında oynuyordu. Burak'ın hafif sakatlığı olduğu için 30 dakika oynaması gerekiyordu ancak milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in de maçı izlemesi nedeniyle 1 saatten fazla oyunda kaldı. Aşırı yüklenme nedeniyle sakatlandı ve bu durum transfere engel oldu." açıklamasında bulundu.



