LeBron, Lakers'ın hücum sıkıntılarına değindi

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın hücum sıkıntıları hakkında şifreli bir cevap verdi.



LeBron ve Lakers, geçtiğimiz gece Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan karşılaşmada, şu ana kadar bubble'daki en kötü hücumu sergilemişti. OKC'ye 19 sayıyla kaybeden Lakers, hücumu taşımak için LeBron ve Anthony Davis'e çok bağımlı kaldıklarını gördü.



Lakers'ın hücum sıkıntıları sorulduğunda, LeBron şifreli bir cevapla, bazı sorunlara işaret etti:



"Burada olan ve kontrol edemeyeceğiniz, gerçekten konuşmak istemediğim, saha dışında olan bazı şeyler."



Cevabın yeterince şeffaf olmamasıyla, James bir bubble ortamında çok az dikkat dağıtıcı şey olduğu göz önüne alındığında, ne demek istediği sorgulandı. The Athletic'ten Joe Vardon, LeBron'un ne demek istediğini bir kağıda yazdı ve kendisine gösterdi, ancak LeBron, bu iddiaya hızlıca "hayır" cevabını vererek şu şekilde devam etti:



"Bu, kariyerimde yaşadığım diğer tüm durumlardan tamamen farklı bir durum, yani Ağustos ayında sıralama maçlarında, bir bubble'ın içinde bir numaralı sıradaki takımda oynama konusunda sıfır deneyimim var. Bu hepimiz için bir öğrenme deneyimi ve bunu günden güne ele alacağız. Saha içinde, maç filmi seansı sırasında ve sahaya çıkabildiğimizde, alışkanlıklarımızı yerine oturtmaya çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bu tamamen farklı bir sezon, ben de dahil hepimiz için tamamen farklı bir durum."



