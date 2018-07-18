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LeBron, gelmiş geçmiş en skorer oyuncu olabilir mi?

Şu anda NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncuları listesinde yedinci sırada yer alan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kariyerinin sonuna gelmeden bu kategorinin zirvesine çıkmaya hazır görünüyor.

Şu anda NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncuları listesinde yedinci sırada yer alan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kariyerinin sonuna gelmeden bu kategorinin zirvesine çıkmaya hazır görünüyor.

AcceptableDrive0 kullanıcı isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından ayrı bir perspektifte ele alındığında, James, Lakers ile yaptığı mevcut anlaşmanın kapsamı olan dört yıl sonra, en üst sıraya yerleşmek için harika bir konumda yer alıyor:

"Lebron, önümüzdeki 4 yıl boyunca sezon başına en az ortalama 75 maçta için 25 sayının biraz altında sayı bulursa, Kareem'i tüm zamanların en skorerleri listesinde geride bırakabilecek. Eğer yılda sadece 70 maç oynuyorsa, 4 yıl boyunca ortalama 26.5 sayı ortalamasına ihtiyacı olacak."

38,387 sayı atmış olan efsane isim Kareem Abdul-Jabar şu anda NBA tarihinin en skorer ismi. Utah Jazz efsanesi Karl Malone, 36.928 sayı ile kendisini izlerken, bir diğer Laker, Kobe Bryant 33.643 sayı ile üçüncü sırada yer alıyor. Michael Jordan, Wilt Chamberlain ve Dirk Nowitzki, şu anda listede James'in üstünde yer alan diğer üç isim.

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Şu anda, James 31.038 sayıda bulunuyor. Bu, Abdul-Jabbar'ın rekorundan sadece 7,349 sayı uzakta. Geçtiğimiz dört sezon boyunca, LeBron toplamda 7.868 sayı buldu. Bu da, kağıt üzerinde LeBron'un kariyeri bitmeden önce zirveye çıkmasının kesinlikle olası olduğunu gösteriyor.

Mantıklı bir şekilde, bir oyuncunun bulduğu sayı miktarının kariyerinin sonuna doğru doğal olarak azaldığı söylenebilir. Bununla birlikte, LeBron son üç sezon boyunca her önceki yıl bulduğu sayı miktarından fazlasını bularak bu bilinene karşı çıktı. Cleveland Cavaliers ile James, son üç yılın tamamında sırasıyla 25,3 sayı, 26,4 sayı ve 27,5 sayı ortalamaları yakalamıştı.




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