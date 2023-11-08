Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, "Miami Heat'e katılmamış olsa da aynı derecede dominant olabileceği" üzerine yaptığı yorumların arkasında durdu.



LeBron yakın zamanda Heat'teki dört yıllık kariyerini değerlendirmeye alarak, Miami'ye hiç gitmemiş olsa bile aynı dominant oyuncu olacağına inandığını söylemişti.



Twitter'da paylaştığı bir tweet'te James, bu düşüncesinin arkasında durduğunu şu ifadelerle belirtti:



"Tabii ki olurdum! Ben seçilmiş olanım! Bunu hiçbir şey değiştiremez! Belki daha az yüzüğüm olurdu ama baştan sona dominant olurdum."



James, dört sezonunda da NBA Finallerine yükseldiği Heat dönemi sırasında iki şampiyonluk, iki de Finaller MVP'si ödülü kazanmıştı.





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