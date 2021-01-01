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LaVine, Bulls'un kontratını uzatmaması üzerine: "Bu bir iş..."

Chicago Bulls'un yıldızı Zach LaVine, takımın kendisine kontrat uzatması teklifi sunmamasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un yıldızı Zach LaVine, takımın kendisine kontrat uzatması teklifi sunmamasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

LaVine'e maksimum kontrat verilmesi, DeMar DeRozan gibi oyuncuların bu yaz döneminde Chicago ile anlaşmasına engel olabilirdi.

Bulls yıldızı, Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill ile sözleşme durumu hakkında şöyle konuştu:

"Bu bir iş... Sahada, gerçek hayatın içinden motivasyon olarak kullanmaya çalıştığım çok daha farklı şeyler var. Ama bu takımın kazanmasına ne kadar iyi yardımcı olabileceğimi görmek için gelecek yıla odaklanmış durumdayım. Ve tabii ki bir oyuncu olarak daha iyi olmak adına, kendimi geliştirmeye devam ediyorum."

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren ve All-Star seçilmiş olan LaVine'i serbest oyuncu olmadan önce kalması için ikna etmek adına, Bulls ekibi kadroyu büyük ölçüde geliştirmek istemişti.

Bulls yıldızı, %41.9 üçlük isabetiyle maç başına 27.4 sayı ortalaması yakalayarak, kariyer rekoruna ulaşmıştı.


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