LaVar: "Oğlum ya Knicks ya da Pistons'a gitmeli"

2020 NBA Draft'ında yer alacak oyunculardan LaMelo Ball'un ünlü babası LaVar Ball, oğlu için ideal olduğunu düşündüğü iki takımdan bahsetti.



LaVar, ilk üç sırada seçilebileceğini düşündüğü oğlu LaMelo için, Detroit Pistons ve New York Knicks ekiplerini uygun gördü:



"Onu ya New York'ta ya da Detroit'te isterim, Los Angeles'ta değil. Şu anda sahip oldukları yapı, bana göre iyi değil. AD ve LeBron ile işleri bittiğinde, gelecekte olacaklar bazında. Şunu söyleyeyim, LA'de bir oğlum zaten deneyimsiz bir koç ile oynamıştı. Yani nereye gittiğiniz önemli değil, kilit olan şey, doğru koçun arkanızda olması."



Draft, 18 Kasım'da düzenlenecek.



