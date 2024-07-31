Utah Jazz forveti Lauri Markkanen'ın, takımda kalmayı tercih ettiği iddia edildi.



ESPN 700 ile yaptığı bir röportajda Jazz yazarı Tony Jones, Markkanen'ın geleceğiyle ilgili bazı düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Lauri, Utah'a gerçekten ısındı. Ailesi de aynı şekilde. Tabii ki Jazz onu 6 Ağustos'a kadar takas edebilir ve Lauri de bunun farkında. Ancak kendisi koç Will Hardy ile yakın bir ilişki kurmuş durumda. Will ise Lauri'yi kariyerinde daha ileri nasıl taşıyabileceğini biliyor"



6 Ağustos'ta sözleşme uzatmaya hak kazanacak olan Markkanen'ın, Utah ile kontratını uzatma konusunda yeniden müzakere edebileceği düşünülüyor.



Jones ayrıca, Markkanen'ın 6 Ağustos'ta imza atmak yerine bu imzalamayı bir gün veya daha fazla geciktirebileceğini belirtti. Yeniden müzakere ve uzatma anlaşması, altı aylık bir takas kısıtlamasıyla birlikte geliyor ve Jazz forveti kontratını 6 Ağustos'ta uzatırsa, 6 Şubat'taki takas son gününde takas edilebilir hale gelecek. Fakat bu uzatmayı geciktirirse, Markkanen bu sezon takas edilmeye uygun olmayacak.



Jones son olarak, Jazz'in bu yaz veya önümüzdeki sezonda Markkanen'ı takas etmesinin olası olmadığını düşündüğünü sözlerine ekledi.





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