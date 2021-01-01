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LaMelo Ball: "Yılın Çaylağı ödülü, odaklandığım bir şey değil"

Charlotte Hornets'ın çaylak yıldızı LaMelo Ball, Yılın Çaylağı ödülüne odaklanmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'ın çaylak yıldızı LaMelo Ball, Yılın Çaylağı ödülüne odaklanmadığını söyledi.

Ball, New York Times'tan Jonathan Abrams ile yaptığı özel röportajda, Yılın Çaylağı ödülüne odaklanıp odaklanmadığı sorulduğunda, şu yanıtı verdi:

"Hayır, pek değil. Buna pek bir hedef olarak bakmıyorum. Ben sahaya çıktığımda kendim olmam gerektiğini biliyordum. Ve eğer her şey olacağına varırsa, Yılın Çaylağı ödülü ya gelir ya da gelmez. Her şeye rağmen oynamak gerek. Bu daha çok bir takım oyunu. Benim hedefim buna nazaran playofflara gitmek ve orada derin bir maratona çıkmak gibi şeyler."

LaMelo ayrıca, 14 yaşındayken NBA'de "layıkıyla rekabet edebileceğini" hissettiğini de sözlerine ekledi:

"Layıkıyla rekabet etmek mi? Düşünce sürecime bakarsam, 14 yaşımda oynayabileceğimi düşünüyordum."

LaMelo, NBA'deki ilk sezonunda 16.0 sayı, 6.2 asist, 5.8 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamalarına sahip.


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