Los Angeles Lakers'ın, LeBron James'e karşı çalınmayan faul düdükleriyle ilgili birkaç videoyu NBA'e şikayet amacıyla gönderdiği bildirildi.



Lakers'ın James'in Pazartesi gecesi Miami Heat'e yenildiği maçtaki hakem performansından memnun olmadığı belirtildi.



ESPN'den Dave McMenamin, takımın Heat'e 108-107'lik mağlubiyeti ardından NBA lig ofisi ile iletişime geçtiğini ve "Heat savunmacılarının LeBron James ile hakemlerin fark etmediği şekilde bariz temas kurduklarına inandıkları anların videolarını paylaştığını" bildirdi.



James karşılaşmada yalnızca dört serbest atış denerken, başantrenör Darvin Ham ise üçüncü çeyrekte hakemlerle tartışması sonrası bir teknik faul almıştı.



NBA'in 'Son 2 Dakika Raporu'nda lig, Jimmy Butler'ın James ile 7,9 saniye kala kurduğu temas da dahil olmak üzere tüm hakem kararlarının doğru olduğunu duyurdu.



James bu rapora Twitter'dan şu şekilde yanıt verdi:



"Maçlar son iki dakikada kazanılmaz veya kaybedilmez! Basketbolu biliyorsanız, ilk üç çeyreğin yanı sıra son çeyreğin ilk 10 dakikasında olup bitenlerin sonuçlar üzerinde BÜYÜK etkisi vardır."



Lakers, 3-4'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor.





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