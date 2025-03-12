Los Angeles Lakers ile Boston Celtics arasında geçtiğimiz Cumartesi gecesi oynanan karşılaşma, NBA normal sezonunda (Noel Günü maçları hariç) son yedi yılın en yüksek izlenme oranına ulaşan maçı oldu.



Lig tarafından yapılan açıklamaya göre, ABC ekranlarında yayınlanan mücadeleyi ortalama 4.61 milyon kişi izlerken, zirve anında 5.3 milyon izleyiciye ulaşıldı.



Bu karşılaşma, geçen yılın aynı zaman dilimine göre %92 oranında daha fazla izlendi ve Cumartesi gecesi prime-time kuşağının en çok izlenen programı oldu.



NBA, geçtiğimiz yaz Disney, NBC ve Amazon Prime Video ile 11 yıl ve 76 milyar dolarlık bir medya hakları anlaşması imzalamıştı. 2025-26 sezonundan itibaren geçerli olacak anlaşma kapsamında, NBA Finalleri ve NBA Draft'ı ESPN ve ABC ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.



Öte yandan, Lakers'ın yıldızı LeBron James, bu maçta dördüncü çeyrekte yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak. Los Angeles ekibi, James'in yokluğundaki ilk maçında Brooklyn Nets'e 111-108 mağlup oldu.



Celtics ve Lakers, normal sezonda bir daha karşılaşmayacak. Ancak her iki takım da NBA Finalleri'ne kalırsa yeniden kozlarını paylaşabilir.



