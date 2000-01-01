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Lakers, bu yıl Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyi umuyor

Son NBA şampiyonu Los Angeles Lakers'ın, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından bu sezon bir noktada Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyi umduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Son NBA şampiyonu Los Angeles Lakers'ın, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından bu sezon bir noktada Beyaz Saray'ı ziyaret etmeyi umduğu bildirildi.

Lakers'ın ziyaret günü için Washington Wizards'a karşı tek deplasman maçının bulunduğu tarihi hedeflediği bildirilse de, Biden ile olası bir toplantının kendisinin programına ve Beyaz Saray'ın KOVID-19 protokollerine bağlı olduğu belirtildi.

NBA, lig takviminin yalnızca 4 Mart'a kadar olan kısmını yayınlamış olduğundan ötürü, Los Angeles'ın Washington ile deplasman karşılaşmasının hangi tarihte olacağı henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray'ı ziyaret eden son NBA takımı, 2016'da Cleveland Cavaliers olmuştu.

Golden State Warriors, eski ABD başkanı Donald Trump yönetimi sırasında geleneksel ziyareti iki kez reddetmişti. 2019'da Warriors, Wizards ile oynamak için Washington'dayken, eski Başkan Barack Obama ile özel olarak bir araya gelmişti.


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