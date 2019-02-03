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Kyrie: "Þampiyonluk kazanmaya odaklandým"

Kyrie Irving, serbest oyuncu olma planlarý hakkýndaki son spekülasyonlarýn dikkat daðýtýcý olduðunu ve sadece bir þampiyonluk kazanmaya odaklandýðýný söyledi.

Kyrie Irving, serbest oyuncu olma planlarý hakkýndaki son spekülasyonlarýn dikkat daðýtýcý olduðunu ve sadece bir þampiyonluk kazanmaya odaklandýðýný söyledi.

Kyrie, þu ifadeleri kullandý:

"Lig çevresinde, dýþardan konuþulmasýnýn ve ismimin bunlarýn ortasýna atýlmasýnýn bir faydasý yok. Bu medya imparatorluðunun nasýl çalýþtýðýný bilmiyorum. Benim için bir saçmalýk olduðunu biliyorum. Bu yýl bir þampiyonluk kazanmaya odaklandým ve odak noktamýn kalacaðý yer orasý. Demek ki bunu söylemem bile kimse için yeterince somut deðil."

Boston Celtics, 33-19'luk serisiyle Doðu Konferansýnda 5. sýrada yer alýyor.




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Kyrie Irving, serbest oyuncu olma planlarý hakkýndaki son spekülasyonlarýn dikkat daðýtýcý olduðunu ve sadece bir þampiyonluk kazanmaya odaklandýðýný söyledi.
Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, yýrtýk çapraz baðlarýndan tedavi gören Kristaps Porzingis'in bu sezon oynamayacaðýný tahmin ettiðini belirtti.
Chicago Bulls'un, Lauri Markkanen ve Wendell Carter Jr. dýþýnda kadrosundaki her oyuncu için takas tekliflerini dinleyeceði söylendi.
New Orleans Pelicans ekibinin, Los Angeles Lakers'ýn Anthony Davis için sunduðu takas paketlerinden "etkilenmediði" iddiasý ortaya atýldý.
Washington Wizards'ýn sahibi Ted Leonsis, 'tanking' fikrinin "rahatsýz edici" olduðunu ve Wizards'ýn bu yýl playoff'lara kalmaya odaklandýklarýný söyledi.
Jason Kidd'in, Los Angeles Lakers ekibi Luke Walton ile yollarýný ayýrmaya karar verirse, takýmýn bir sonraki koç adayý olabileceði iddia edildi.
LeBron James'in, kendisiyle bir araya gelmeye sýcak baktýðý iddia edilen Kyrie Irving ile tekrar oynamaya istekli olduðu iddia edildi.
Los Angeles Lakers'ýn, Anthony Davis ile ilgili New Orleans Pelicans ile iletiþim kurduðu açýklandý.
Kristaps Porzingis'in New York Knicks'ten Dallas Mavericks'e takas olmasýna raðmen, orada çok uzun süre kalamayabileceði konuþuldu.
Dallas Mavericks'in antrenörü Rick Carlisle, Luka Doncic ve yeni takým arkadaþý Kristaps Porzingis'e övgüde bulunarak, kendilerini "Dirk Nowitzki ve Steve Nash tarzý" bir duruma benzettiðini söyledi.
Dirk Nowitzki ve Luka Doncic, yeni Dallas Maverick'i Kristaps Porzingis için övgülerde bulundular.
Shaquille O'Neal, tüm zamanlarýn en iyi NBA oyuncusu baþlýðý hakkýnda hiç bitmeyen tartýþmada eski takým arkadaþý Kobe Bryant'ýn çoðu zaman göz ardý edilmesi durumunun kendisini rahatsýz ettiðini belirtti.
Damian Lillard, All-Star haftasonunda katýlacaðý üçlük yarýþmasýný kazanacaðýný söyledi.
Philadelphia 76ers yýldýzý Jimmy Butler, çatýþmacý kiþiliði hakkýnda konuþtu.
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Kasýk sakatlýðýndan geri dönüþ yapmaya yakýn olduðu söylenen LeBron James'in, bu geceki LA Clippers karþýlaþmasýnda oynamasýnýn beklenmediði açýklandý.
Steve Kerr, DeMarcus Cousins'ýn Golden State Warriors'a 11 maçlýk galibiyet serisi boyunca taze bir enerji kazandýrdýðýný söyledi.
New Orleans Pelicans ekibinin, geçtiðimiz günlerde takýmdan takasýný isteyen Anthony Davis'i Twitter sayfasýndan, Facebook sayfasýndan ve ekip tanýtým videosundan þimdiden kaldýrdýðý gözlemlendi.
New Orleans Pelicans'ýn, Anthony Davis'i "þu an Los Angeles Lakers'a göndermekle ilgilenmediði" bildirildi.
Magic Johnson, Golden State Warriors'ýn NBA tarihinin en büyük takýmý olarak kabul edilebilecek kadar dominant olmadýðýný söyledi.
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