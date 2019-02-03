Kyrie: "Þampiyonluk kazanmaya odaklandým"

Kyrie Irving, serbest oyuncu olma planlarý hakkýndaki son spekülasyonlarýn dikkat daðýtýcý olduðunu ve sadece bir þampiyonluk kazanmaya odaklandýðýný söyledi.
Kyrie, þu ifadeleri kullandý: "Lig çevresinde, dýþardan konuþulmasýnýn ve ismimin bunlarýn ortasýna atýlmasýnýn bir faydasý yok. Bu medya imparatorluðunun nasýl çalýþtýðýný bilmiyorum. Benim için bir saçmalýk olduðunu biliyorum. Bu yýl bir þampiyonluk kazanmaya odaklandým ve odak noktamýn kalacaðý yer orasý. Demek ki bunu söylemem bile kimse için yeterince somut deðil."
Boston Celtics, 33-19'luk serisiyle Doðu Konferansýnda 5. sýrada yer alýyor.