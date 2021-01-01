"Kyrie, bitki bazlı KOVID-19 aşısını yaptırabilir!" iddiası

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in, KOVID-19 aşısının bitki bazlı olanını yaptırmaya açık olabileceği iddia edildi.



Geçtiğimiz hafta Kyrie'nin takas edilmedikçe tekrar oynamayacağına dair dedikodular çıkmış olsa da, yıldız oyuncunun aşı olmakla ilgili fikrinin değişebileceği söylendi.



Bally Sports'tan Brandon 'Scoop B' Robinson'a göre Kyrie'nin mevcut aşılara güvenmeme sebebi, geçmişteki sakatlık sorunları:



"Ona en yakın olan kişiler, Irving'in söylediği her şeyin gereğinden fazla büyütüldüğünü ve kendisinin aşı karşıtı olarak görülmek istemediğini de paylaştılar.



İddialara göre bu duruşu, 'Sesi çıkmayanların sesi olmak' amacıyla değil, yalnızca mevcut aşılara güvenmemesinden ötürü.



Aşı olmak istememesinin sebebi, yıllar içinde geçirdiği basketbol sakatlıkları yüzünden edindiği olumsuz sağlık deneyimleri."



"BİTKİ BAZLI VERSİYONUNA AÇIK OLABİLİR"



Robinson ayrıca, Kyrie'nin bitki bazlı beslenme düzeni göz önüne alındığında, aşı konusunda da aynı yaklaşımı izleyebileceğini ekledi:



"Irving, yüzde 100 bitki bazlı bir beslenme düzenini benimsediğinden ötürü, aşının bitki bazlı versiyonu tamamlanıp onaylanana kadar bekleyebilir. Böyle bir aşı, Ağustos ayında çıkan bir rapora göre 30 binden fazla kişinin katıldığı klinik denemelerden geçiyor."



Kyrie'nin yokluğunda Nets, 17-7'lik derecesiyle Doğu'da zirvede yer alıyor.



