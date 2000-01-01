Kukoc, G.O.A.T. tartışması için: "Michael ve LeBron, kıyaslanamaz"

Eski Chicago Bulls oyuncusu Toni Kukoc, eski takım arkadaşı Michael Jordan ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasındaki "tüm zamanların en iyisi" tartışması hakkında konuştu.



1993 yılından 2000 yılına kadar Bulls'da forma giymiş olan Kukoc, ABD'li spor yazarı Brandon 'Scoop B' Robinson ile yakın tarihli bir röportajda bu konuyla ilgili görüşünü şu şekilde dile getirdi:



"Aynı dönemde ve birbirine karşı hiç oynamamış oyuncuları karşılaştırmak zor. Basketbol oyunu gelişiyor, daha iyi oluyor. Bu günlerde geçmişte oynamış tüm oyuncuları görebiliyor, tüm hareketlerini alabiliyor ve bunları uygulayabiliyor, ne yemeniz gerektiğini, kendinizi nasıl hazırlayacağınızı, sakatlıklardan nasıl daha hızlı kurtulacağınızı ve nasıl formda kalacağınızı bilebiliyorsunuz.



Buna benzer küçük gibi görünen ama aslında önemli olan şeyler, sizi daha iyi bir oyuncu yapabiliyor.



80'ler ve 90'lardaki Michael veya 2000'ler ve 2010'lardaki LeBron söz konusu olduğunda, birinin diğerinden daha iyi olduğunu söyleyemezsiniz. Michael açıkça dünya basketbolunu başka bir seviyeye taşımıştı. O andan itibaren LeBron, şimdiki bildiğimiz LeBron oldu.



Bu yüzden Michael'ı kıyaslayacağım biri olursa, bunlar muhtemelen Tiger Woods, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo veya Michael Phelps olur."



