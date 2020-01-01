Korver: "Komşumun potası sayesinde formumu korudum"

Milwaukee Bucks veteranı Kyle Korver, NBA'in askıya alındığı sırada nasıl formda kaldığı sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi.



39 yaşındaki Korver'ın genç günleri, artık geride kaldı. Bu yüzden keskin şutör, karantinadayken formda kalmak için ekstra çaba sarf etme durumundaydı.



Korver, forma kalmasına yardımcı olduğu için, komşusuna teşekkür etti:



"Komşumun bir potası var, ama sadece 2.10m civarı. Çocuklarımla birkaç kez şut atmışım ama bunun beni daha iyi yapıp yapmadığından emin değilim. Ama biraz smaç da basabilmiştim, bu eğlenceliydi. Bunu normalde pek yapamıyorum."



Korver yakında sezonun geri kalanını oynamak için Florida'daki Disney World'e giden Bucks'a tekrar katılacak. Milwaukee hala ligdeki en iyi dereceyi elinde tutuyor ve sezon tekrar başladığında ne tür bir ivme kazanacaklarını görmek ilginç olacak.



Korver ise sezonda ortalama 6.7 sayı, 2.1 ribaund ve 1.2 asist ile oynarken, aynı zamanda maç başına %41.5 iasbetle 1.7 üçlük sokuyor.



