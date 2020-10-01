Kopenhag, Zanka'dan vazgeçmiyor

Transfer döneminin sona ermesine günler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Lemos ve Tisserand transferi sonrası forma şansı azalan Zanka'ya Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag talip oldu..

Haber; Sabah
Kopenhag, Zanka'dan vazgeçmiyor
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01 Ekim 2020 09:38
Fenerbahçe, Mathias Zanka ile yol ayrımında... Tisserand'ın katılımıyla kadrodaki stoper sayısı 5'e yükselirken maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki stoper ile yolları ayırma kararı aldı.

Zanka'nın ülkesinin takımı Kopenhag ile görüşmelerinin son aşamada olduğu kaydedildi. Danimarkalı milli oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'dan ayrılarak yeni takımına imza atacağı gelen bilgiler arasında. Zanka geçen sezonu alman ekibi Düsseldorf'ta kiralık geçirmişti.



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