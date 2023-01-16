Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı!

Son dönemde istediği sonuçları alamayan Konyaspor, flaş bir karar aldı.
Anadolu ekibi, teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırma kararı aldı.
Yeşil beyazlı takım, İlhan Palut ile 4 maçtır kazanamıyordu. Ligde bu sezon 6 galibiyet alan Konyaspor 27 puanla 7. sırada yer alıyor.
İlhan Palut, 2021'den bu yana Konyaspor'un başındaydı.
İlhan Palut'un Konyaspor kariyeri:
81 maç
36 galibiyet
25 beraberlik
20 mağlubiyet
Anadolu ekibi, teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırma kararı aldı.
Yeşil beyazlı takım, İlhan Palut ile 4 maçtır kazanamıyordu. Ligde bu sezon 6 galibiyet alan Konyaspor 27 puanla 7. sırada yer alıyor.
İlhan Palut, 2021'den bu yana Konyaspor'un başındaydı.
İlhan Palut'un Konyaspor kariyeri:
81 maç
36 galibiyet
25 beraberlik
20 mağlubiyet
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