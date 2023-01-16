Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı!

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı!
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16 Ocak 2023 16:15
Son dönemde istediği sonuçları alamayan Konyaspor, flaş bir karar aldı.

Anadolu ekibi, teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırma kararı aldı.

Yeşil beyazlı takım, İlhan Palut ile 4 maçtır kazanamıyordu. Ligde bu sezon 6 galibiyet alan Konyaspor 27 puanla 7. sırada yer alıyor.

İlhan Palut, 2021'den bu yana Konyaspor'un başındaydı.

İlhan Palut'un Konyaspor kariyeri:

81 maç
36 galibiyet
25 beraberlik
20 mağlubiyet

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