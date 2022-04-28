Konyaspor'da 100. yıl festivali: 2 milyon ziyaretçi

Konyaspor'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği festival, 11-19 Haziran tarihleri arasında stadyum içerisinde ve çevresinde yapılacak.5 Mart günü gerçekleşen Gala Gecesi ile 100. yıl etkinliklerine start veren yeşil-beyazlı kulüp, 9 gün sürecek festivalin hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu içerisi ve çevresinde düzenlenecek konserler, aktiviteler, paneller ve yarışmalar ile 100. yıl festivali katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca festival alanında yemek ve alışveriş stantları da yer alacak.Yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği festival programının detayları ilerleyen günlerde konyaspor.org.tr adresinde yer alacak. (Anadolu'da Bugün)