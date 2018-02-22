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Kocaman'dan derbiye psikolojik hazırlık; "Diyalog yasak"

Şampiyonluk yolunda Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak olan sarı lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman oyuncuları sadece fiziksel ve taktiksel değil, psikolojik olarak da hazırlıyor. Başarılı çalıştırıcı "İstediğimizi alırsak bu yarışta psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş olacağız" diyerek oyuncularını motive ediyor.

Kaynak: Hürriyet
Kocaman'dan derbiye psikolojik hazırlık; 'Diyalog yasak'
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22 Şubat 2018 07:04
Süper Lig'de 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve lider Başakşehir'in iki puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, Vodafone Park'ta oynayacağı zorlu Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerde teknik heyet, oyuncuları sadece fiziksel ve taktiksel değil, psikolojik olarak da hazırlıyor. Oyuncularıyla bire bir görüşmeler yapan teknik direktör Aykut Kocaman, derbide alacakları galibiyetin önemini vurgularken, yüksek tansiyonlu maçta sakin kalanın istediğini alacağının altını çiziyor.

'HAKEMLE DİYALOG YASAK'

Şampiyonluk yarışı açısından sadece puansal olarak değil psikolojik anlamda da önemli bir viraj olarak gördüğü Beşiktaş derbisinde sahada güçlü durmaları gerektiğini belirten Aykut Kocaman, oyuncularını şu cümlelerle motive ediyor:

"Kesinlikle hakemle ve de rakiple diyaloğa girmek yasak. Gereksiz faullerden uzak durulacak. Sakin kalmamız çok önemli. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Beşiktaş derbisi bizim için şampiyonluk yolunda önemli bir viraj. İstediğimizi alırsak bu yarışta psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş olacağız. Hepinizden takım ve taktik disipline uymanızı istiyorum."



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