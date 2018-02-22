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Süper Lig'de 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve lideriki puan gerisinde üçüncü sırada yer alanVodafone Park'ta oynayacağı zorlu Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Sarı lacivertlilerde teknik heyet, oyuncuları sadece fiziksel ve taktiksel değil, psikolojik olarak da hazırlıyor. Oyuncularıyla bire bir görüşmeler yapan teknik direktör Aykut Kocaman, derbide alacakları galibiyetin önemini vurgularken, yüksek tansiyonlu maçta sakin kalanın istediğini alacağının altını çiziyor.Şampiyonluk yarışı açısından sadece puansal olarak değil psikolojik anlamda da önemli bir viraj olarak gördüğü Beşiktaş derbisinde sahada güçlü durmaları gerektiğini belirten Aykut Kocaman, oyuncularını şu cümlelerle motive ediyor:"Kesinlikle hakemle ve de rakiple diyaloğa girmek yasak. Gereksiz faullerden uzak durulacak. Sakin kalmamız çok önemli. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Beşiktaş derbisi bizim için şampiyonluk yolunda önemli bir viraj. İstediğimizi alırsak bu yarışta psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş olacağız. Hepinizden takım ve taktik disipline uymanızı istiyorum."