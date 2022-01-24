Kocaelispor, Mehmet Altıparmak ile anlaştı

Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, Mehmet Altıparmak ile anlaştı
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24 Ocak 2022 16:49
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyahlı kulüp, geride kalan hafta deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor maçının ardından görevinden istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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