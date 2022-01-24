Kocaelispor, Mehmet Altıparmak ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Yeşil-siyahlı kulüp, geride kalan hafta deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor maçının ardından görevinden istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüp, geride kalan hafta deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor maçının ardından görevinden istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.