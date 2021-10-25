Kocaelispor'da seri bitti: İşte son durum

Kocaelispor'un sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup olmasıyla 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Kocaelispor'da seri bitti: İşte son durum
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 14:59
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmesiyle 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Körfez ekibi, Balıkesirspor, Tuzlaspor, İstanbulspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yenerek elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisini sürdürme hedefiyle Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Rakibine 2-1 kaybeden yeşil-siyahlı ekibin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Kocaelispor, ligde 16 puanla 6. sırada yer alıyor.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.