Kocaelispor'da seri bitti: İşte son durum

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmesiyle 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Körfez ekibi, Balıkesirspor, Tuzlaspor, İstanbulspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yenerek elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisini sürdürme hedefiyle Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Rakibine 2-1 kaybeden yeşil-siyahlı ekibin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Kocaelispor, ligde 16 puanla 6. sırada yer alıyor.
Körfez ekibi, Balıkesirspor, Tuzlaspor, İstanbulspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yenerek elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisini sürdürme hedefiyle Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Rakibine 2-1 kaybeden yeşil-siyahlı ekibin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Kocaelispor, ligde 16 puanla 6. sırada yer alıyor.