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Knicks ve Nets, LaVine'in Bulls'daki "durumunu" izliyor!

New York Knicks ve Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncu Zach LaVine'in Chicago Bulls'daki durumunu izlediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks ve Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncu Zach LaVine'in Chicago Bulls'daki durumunu izlediği bildirildi.

Chicago'da işler yolunda gitmezse, Knicks ve Nets (diğer takımların yanı sıra) bekliyor olabilir. SNY.TV'den Ian Begley, durumu şu şekilde bildirdi:

"Ve hem Knicks hem de Nets'in LaVine'in Chicago'daki durumunu izleyen takımlar arasında olduğunu belirtmek gerekir. SNY kaynaklarına göre, her iki takım da Chicago'nun 25 yaşındaki oyuncu için teklifleri dinlemesi üzerine bir arka plan çalışması yapmış durumda."

25 yaşındaki yıldız oyuncu LaVine, ligin en parlak genç yıldızlarında biri. Bu sezon maç başına ortalama 25.5 sayı, 4.8 ribaund ve 4.2 asistle oynayan LaVine'in, 2022'de serbest oyuncu olma ihtimali bulunuyor.


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