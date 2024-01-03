Knicks, Karl-Anthony Towns ile "hep ilgilenecek"

New York Knicks'in, Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ı takas etmekle 'her zaman ilgileneceği' iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Knicks, Karl-Anthony Towns ile 'hep ilgilenecek'
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03 Ocak 2024 13:07
New York Knicks'in, Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ı takas etmekle 'her zaman ilgileneceği' iddia edildi.

Batı Konferansı'ndaki en iyi dereceye sahip olan Timberwolves ekibi bu noktada herhangi bir oyuncusunu takaslamayı düşünmüyor olsa da, Towns'dan vazgeçmesi durumunda Knicks'in bu senaryoya hazırlıklı olacağı bildirildi.

FanDuel TV'de yer alan The Athletic'ten Shams Charania, Timberwolves'un müsait olması durumunda Knicks'in yıldız oyuncuyu almakla "her zaman ilgileneceğini" dile getirdi.

2026-27 sezonu sonuna dek sözleşmesi olan ve 2027-28 için oyuncu opsiyonu bulunan Towns, bu sezon maç başına 21,4 sayı, 9,2 ribaund ve 2,9 asist ortalamaları yakalıyor.

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