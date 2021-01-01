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"Knicks, Andre Drummond takasını düşünüyor" iddiası

New York Post'tan Marc Berman'a göre New York Knicks, Andre Drummond için bir takas yapıp yapmamayı "analiz ediyor".

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Post'tan Marc Berman'a göre New York Knicks, Andre Drummond için bir takas yapıp yapmamayı "analiz ediyor".

Cavaliers, iki hafta önce takas işlemlerine başladığı Drummond'ı kenara almıştı.

15 milyon dolarlık bir maaş boşluğuna sahip olan Knicks'in, Drummond'ın süresi dolan 28 milyon dolarlık sözleşmesini kadrosuna ekleme konusunda en çok esnekliğe sahip olan ekip olduğu düşünülüyor.

Toronto Raptors'ın bir süre önce Drummond için bir anlaşma üzerinde çalıştığı, ancak kendisinin maaşı ile mantıklı bir biçimde eşleşen varlıklar bulamadığı bildirilmişti.

Cavaliers, son takas tarihine kadar Drummond ile bir işlem yapamazsa, kendisiyle kontrat ödeme ve serbest bırakma konusunda anlaşabilir.


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