Klay: "Biz şampiyonluk takımıyız, işimiz bitmedi!"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, Warriors'ın şampiyonluk hayallerinin "sona ermediğini" söyledi.



Thompson, 2015 ve 2019 yılları arasında arka arkaya beş NBA finali oynayan Golden State takımının, halen sunabileceği çok şey olduğunu açıkladı:



"Biz bir şampiyonluk takımıyız. Yani başka oyuncular da devreye girip bizim dakikalarımızı aldığında, her sene şampiyonluk adayı olmamız açısından aynı başarıyı yakalamalarını bekliyoruz. Tarihin en büyük hanedanlarından biri olabiliriz ve işimiz henüz bitmedi. Buna gerçek anlamda inanıyorum."



Warriors'ın dominasyonu, Thompson'ın son iki yılda forma giyememesi ve Stephen Curry'nin 2019-20 sezonunda sadece beş maçta oynayabilmesi sonrası, sekteye uğramıştı.



Ekip bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak, 26-6'lık derecesiyle Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer almayı başardı.



