Klay: "Aşil sakatlığım, önceki sakatlığımdan daha zordu"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, beklenmedik aşil sakatlığını kabullenme sürecinin, çapraz bağlarından geçirdiği sakatlığın sürecinden daha zor olduğunu söyledi.



Thompson, NBC Sports'un 'HeadStrong' serisinde uzun süren iyileşme sürecini anlattı ve geçirdiği aşil sakatlığını kabullenmenin, Toronto Raptors'a karşı şampiyonluk serisinde aldığı ilk sakatlıktan çok daha zor olduğunu açıkladı:



"Sakatlandığımda, birkaç ay boyunca bunu sindirmek çok zor oldu. Hiç yalan yok, çok zordu. Özellikle ikinci sakatlığımı. İlkini bir şekilde kabullenmiştim. Şampiyonluk maçı, beş maçlık final serisi, 'olur böyle şeyler' kafasındaydım.



Ama ikinci sakatlığım tamamen beklenmedik bir şekilde olmuştu. Yeni sezondan bir hafta önceydi. O zamana dek 1-1.5 yıl boyunca çok sıkı çalışmıştım.



Korkunç bir şeydi ve gerçekten hayatımın en karanlık günleriydi. Çünkü basketbolu çok seviyorum. Benim yaşam kaynağımdır. Tıpkı okyanus gibi, basketbol da çocukluğumdan beri bir yaşam kaynağım olmuştur.



Zihinsel sağlığım için büyük bir sınav verdim ve rehabilitasyon sürecim sayesinde, mental olarak nasıl sağlıklı kalacağım konusunda çok şey öğrendim. Bir umut ışığı varsa, o da bu oldu."



"BÜYÜK İRADE GEREKİYOR..."



Warriors yıldızı ayrıca, rehabilitasyon sürecinin karanlık zamanlarında kendisine dayanak olan ailesine ve arkadaşlarına da teşekkür etti:



"Bu süreç, büyük bir irade gerektiriyor. Bunun da ötesinde, etrafınızda harika bir destek ekibi lazım oluyor. Arkadaşlarınız, aileniz ya da takım arkadaşlarınız gibi. Bu gerçekten önemli, çünkü o karanlık döneme girdiğinizde kendinizi herkesten soyutlama eğiliminde oluyorsunuz, en azından ben öyle oluyorum.



Bu süreci beni sevenler sayesinde atlattım. Ufkumu daha da genişletmek adına başka işlerle uğraşmaya çalıştım ve arkadaşlarımla vakit geçirdim."



Warriors, Thompson'ın geri dönüşü için henüz bir tarih vermiş olmasa da, gelecek yılın Ocak ayı civarında oynayabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.



