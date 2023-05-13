Kırgızistan'da ŞİÖ 4. Uluslararası Issık Göl Maratonu koşuldu

Kırgızistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 4. Uluslararası Issık Göl Maratonu koşuldu.Ülkenin tatil merkezi Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde yer alan hipodromdan startı verilen koşuya 23 ülkeden 3 binden fazla sporcu katıldı.Bakanlar Kurulu Başkanı Edil Baysalov, koşu öncesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, maratonun her geçen yıl öneminin arttığına dikkati çekti.ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming ise maratonun halklar arasında anlayış ve dostluğun pekişmesine katkı yapacağına inandığını söyledi.Issık Göl sahil yolunda gerçekleşen maratonda katılımcılar, 45, 21, 10 ve 3 kilometrelik parkurlarda koştu ve batonlu yürüyüş yaptı.Uluslararası Issık Göl Maratonu'na katılan tüm katılımcılara madalya verildi.Maraton standartlarını tamamlayan sporcuların Dünya Şampiyonası, Olimpiyat ve Asya Oyunları için lisans alacağı açıklandı.