Kings kaybetmeyi sürdürürse, Walton'ın işi tehlikede!

Sacramento Kings koçu Luke Walton'ın işinin, Kings'in maç kaybetmeye devam etmesi durumunda tehlikede olduğu iddia edildi.



Dün gece Detroit Pistons karşısında 129-107'lik skorla galip gelmiş olan Kings, sezona 5-4 başlamış ve ardından üst üste dört maç kaybetmişti.



The Athletic'e göre 15 yıllık playoff kuraklığını sonlandırmaya kararlı olan Kings ekibi, bu yolda koç Walton'a işleri tersine çevirmek için geçen sezon olduğu gibi şans vermeyecek.



Walton'ın oyunculardan aldığı onay ve genel menajer Monte McNair ile kurduğu arkadaşlık, bu sezon takımda kalmasına olanak sağlamıştı.



Walton'ın bu sezon ile bir sonraki sezonu içeren kontratında, toplam 11.5 milyon dolar garantili maaşı bulunuyor.



