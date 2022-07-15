Kiev'in eski hocasından Fenerbahçe açıklaması

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in eski teknik teknik direktörü Alexander Khatskevich, tur öncesi Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Ukrayna basınına konuşan Belaruslu teknik adam Khatskevich, "Herkes Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'yi elemek zorunda olduğunu söylüyor ancak böyle bir zorunluluk söz konusu değil. Sadece amatörler böyle düşünür. Fenerbahçe oldukça güçlü bir takım ve Dinamo Kiev'i çok iyi bilen bir teknik direktöre sahipler. Dinamo Kiev Ukrayna için ne ifade ediyorsa, Fenerbahçe de Türkiye için onu ifade ediyor." dedi.



Maç hakkındaki favorisinin sorulması üzerine Khatskevich, "İlginç bir maç olacak, bence şanslar eşit. Dinamo Kiev'in herhangi bir avantajı olduğunu düşünmüyorum. Kiev yardım maçları oynarken Fenerbahçe kendi liginde mücadele ediyordu. Bu detayı gözden kaçırmamak gerek. Kim sahaya yeteneklerini daha iyi yansıtırsa o kazanacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.



Alexander Khatskevich, 2017-2019 yılları arasında Dinamo Kiev'i çalıştırmıştı.





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