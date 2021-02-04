Kevin Durant, All-Star oylamasının ilk turunda zirvede!

BEAL, DOĞU GUARDLARI ARASINDA BİRİNCİ

OYLAMA 16 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

Brooklyn Nets forveti Kevin Durant ve Los Angeles Lakers forveti LeBron James'in, bu yılki NBA All-Star Maçı için seyirci oylamasının ilk turunda en çok oyu alan oyuncular olduğu açıklandı.Durant, Batı Konferansı'ndaki en yüksek toplam oyu alanbiraz önünde,oyla tüm oyuncular arasında zirveye oturdu.Golden State Warriors point guardı, Durant ve James dışındave sonuç olarak Batı guardları arasında en çok oy alan isim oldu. Dallas Mavericks guardıikinci olurken, kendisini Portland Trail Blazers point guardıüçüncü sırada takip etti.Durant'ten sonra, Doğu'nun frontcourt rotasyonunda Milwaukee Bucks forvetiikinci sıraya, Philadelphia 76ersüçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sırada ise Boston Celtics forvetiyer aldı.NBA'in mevcut sayı kralı olan Washington Wizards guardıtüm Doğu backcourt oyuncuları arasında birinci sıraya yerleşti ve kendisinden sonra, Brooklyn guardıgeldiler.Boston Celtics guardı, Chicago Bulls guardıve Atlanta Hawks point guardı, sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı sıraya yerleştiler.Batı'da frontcourt oyuncuları arasında James'ten sonra Nuggets pivotuikinci, LA Clippers forvetiüçüncü vedördüncü sırayı kaparken, Leonard'ın takım arkadaşıise beşinci sıraya yerleşti.28 Ocak tarihinde başlayan ve taraftarların NBA'in web sitesi, uygulaması veya Twitter üzerinden oy kullanabildiği All-Star oylaması, 16 Şubat'a kadar devam edecek. 18 Şubat'ta duyurulacak olan All-Star kadrolarının ilk beş oyuncuları, %50 seyirci oylamasıyla, %25 medya oylamasıyla ve %25 oyuncu oylamasıyla belirlenecek.NBA koçları tarafından oylanan yedekler ise 23 Şubat tarihinde açıklanacak.