Kevin Durant, All-Star oylamasının ilk turunda zirvede!

Brooklyn Nets forveti Kevin Durant ve Los Angeles Lakers forveti LeBron James'in, bu yılki NBA All-Star Maçı için seyirci oylamasının ilk turunda en çok oyu alan oyuncular olduğu açıklandı.
Durant, Batı Konferansı'ndaki en yüksek toplam oyu alan James'in (2.288.676) biraz önünde, 2.302.705 oyla tüm oyuncular arasında zirveye oturdu.
Golden State Warriors point guardı Stephen Curry (2.11 milyon), Durant ve James dışında 2 milyon oyu aşan tek oyuncuydu ve sonuç olarak Batı guardları arasında en çok oy alan isim oldu. Dallas Mavericks guardı Luka Doncic ise 1.39 milyon oyla ikinci olurken, kendisini Portland Trail Blazers point guardı Damian Lillard (998.853) üçüncü sırada takip etti.
Durant'ten sonra, Doğu'nun frontcourt rotasyonunda Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo 1.75 milyon oyla ikinci sıraya, Philadelphia 76ers Joel Embiid ise 1.58 milyon oyla üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sırada ise Boston Celtics forveti Jayson Tatum (822.151) yer aldı.
BEAL, DOĞU GUARDLARI ARASINDA BİRİNCİ
NBA'in mevcut sayı kralı olan Washington Wizards guardı Bradley Beal, yaklaşık 1.3 milyon oyla tüm Doğu backcourt oyuncuları arasında birinci sıraya yerleşti ve kendisinden sonra, Brooklyn guardı James Harden (1.093.611) ve Kyrie Irving (1.014.763) geldiler.
Boston Celtics guardı Jaylen Brown, Chicago Bulls guardı Zach LaVine ve Atlanta Hawks point guardı Trae Young, sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı sıraya yerleştiler.
Batı'da frontcourt oyuncuları arasında James'ten sonra Nuggets pivotu Nikola Jokic 1.47 milyon oyla ikinci, LA Clippers forveti Kawhi Leonard 1.28 milyon oyla üçüncü ve Anthony Davis 1.19 milyon oyla dördüncü sırayı kaparken, Leonard'ın takım arkadaşı Paul George ise beşinci sıraya yerleşti.
OYLAMA 16 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK
28 Ocak tarihinde başlayan ve taraftarların NBA'in web sitesi, uygulaması veya Twitter üzerinden oy kullanabildiği All-Star oylaması, 16 Şubat'a kadar devam edecek. 18 Şubat'ta duyurulacak olan All-Star kadrolarının ilk beş oyuncuları, %50 seyirci oylamasıyla, %25 medya oylamasıyla ve %25 oyuncu oylamasıyla belirlenecek.
NBA koçları tarafından oylanan yedekler ise 23 Şubat tarihinde açıklanacak.