Kevin Campbell: 'Cenk Tosun, West Brom'a yakışır'

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Kevin Campbell, Cenk Tosun'un olası West Bromwich transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Everton'ın yolunu tutan Cenk, sakatlıklar nedeniyle aradığını bulamadı.



2005-2006 sezonunda West Bromwich formasını terleten Campbell, A Milli oyuncumuzun West Bromwich için faydalı bir transfer olacağını belirtti.



"AKILLICA BİR HAMLE OLUR"



50 yaşındaki Campbell açıklamasında; "Cenk Everton'da az süre buluyor, bu nedenle gelmesi iki tarafın da işine gelir. Cenk, West Bromwich'te düzenli olarak oynayabilecek bir oyuncu. Onun Everton'da Calvert-Lewin'in yerine süre bulması zor. Cenk Tosun transferi, Everton için de akıllıca bir hamle olur." dedi.



NE DEDİLER?



Sam Allardayce, Everton'da birlikte çalıştığı Cenk Tosun'un arkasında duran menajerlerden biriydi. İngiliz basınının "Cenk Tosun, Everton için bir fiyasko" manşetlerine o dönemde karşı çıkan Allardayce, "Cenk Tosun'un kalitesinden ve profesyonelliğinden hiçbir zaman şüphe etmedim, sadece biraz şansızlık yaşadı" sözleriyle Cenk Tosun'un arkasında durmuştu.



A Milli oyuncu daha önce deneyimli teknik adam için açıklamasında; "Big Sam en iyilerden ve onu gerçekten seviyorum. Onunla çalışmayı seviyorum çünkü çok dürüst biridir. Gerçekleri yüzünüze söyler ve arkanızdan konuşmaz." demişti.



