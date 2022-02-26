Kerem Atakan Kesgin: "Şanssız goller yedik"

Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Sivasspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, karşılaşmanın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Atakan Kesgin: 'Şanssız goller yedik'
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26 Şubat 2022 21:22
Kerem Atakan Kesgin
Kerem Atakan Kesgin
Sivasspor
Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Sivasspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şanssız goller yediklerini söyleyen Kesgin, "Bir kaç haftadır şanssızlığımız var. Kırmak istiyorduk ama olmadı. Hızlı başladık ama şanssız goller yedik. Bilmiyorum iyi de oynuyoruz ama skora etki edemiyoruz. Umarım kötü gidişimizi değiştiririz en kısa sürede. "Bütün takım olarak yönetim herkes elinden geleni yapıyor. Şanssızlık diyebilirim bu duruma en fazla"dedi.

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