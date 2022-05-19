Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ni, yaptığı 4 asistle zirvede tamamladı.



UEFA Avrupa Ligi Frankfurt'un Rangers'ı mağlup edip kupaya uzanmasıyla bu sezon sona erdi.



E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile mücadele eden Galatasaray grubunu lider bitirse de son 16'da Katalan devi Barcelona'ya elendi.



Sarı-Kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu performansıyla öne çıktı. 23 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde ilk kez Galatasaray ile Avrupa kupalarında mücadele ederken sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde 4 asistle tamamladı.



Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları kariyerinde ilk golünü L. Moskova'ya atarken, ilk asistini elemelerde St. Johnstone karşusunda yaptı. 23 yaşındaki oyuncu St. Johnstone maçının rövanşında da 2 asist yaptı.



Grup mücadelesinde Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Marsilya'yı 4-2 yendiği maçta da asist yapan Aktürkoğlu turnuvadaki asist sayısını 4'e yükseltti.



Yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezon sona ermesiyle asist krallığını Frankfurtlu Kostic, Leverkusen'li Wirtz ve Braga'lı Horta ile paylaştı.



Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasını 50 maçta terletti. Milli oyuncu 13 gol atarken 12 asist yaptı.



