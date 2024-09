Kerem Aktürkoğlu, Portekizliler'i şoka uğrattı

Benfica, Portekiz Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde pazartesi gecesi Boavista'ya konuk oldu. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve arkadaşları bu deplasmandan 3-0'lık galibiyetle döndü.



Benfica'nın ilk golü 11. dakikada geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, çalımlarla son çizgiye indikten sonra içeriye pasını aktardı. Kale sahasında bulunan Pavlidis'in dokunuşunda top ağlarla buluştu.



İlk golün ardından temposunu düşürmeyen Benfica, 31'de farkı ikiye çıkardı. Kerem'in pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü uzak mesafeden sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top yakın köşeden ağlarla buluştu.



GLOROSIO 1904: 'HOGWARTS BÜYÜSÜNÜ BESSA'YA TAŞIDI'



Portekiz basını, Benfica formasıyla üçüncü resmî maçına çıkan ve dün gece iki asist yapan Kerem Aktürkoğlu'na methiyeler düzdü. Kerem'in kaçırdığı gole de vurgu yapan Portekizliler, yıldız futbolcuyla ilgili şunları söyledi:



"Aktürkoğlu, Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı. İlk yarıda tam anlamıyla 'alev alan' 17 numara, Benfica'nın ilk golü için Vangelis Pavlidis'e asist yaptı. Kerem ardından Orkun'un golünde de pası veren isimdi."



A BOLA: 'SANKİ SİHİRLİ BİR DEĞNEK...



"Harry Potter iki asistle büyüledi. Aktürkoğlu yine Kırmızılar'ın galibiyetinde belirleyici oldu ve bu kez iki gol atarak cömert bir rol oynadı. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, Harry Potter 59. dakikada büyük bir gol fırsatını kaçırdı. Golü atabilirdi, her şeyi yapabilirdi! Ancak cesaretini kaybetmedi ve 63. dakikada Boavista'nın hızlı atağını etkisiz hale getirmek için Benfica'nın son adamı olarak savunma görevine çıktı. Sahadan yorgun bir şekilde ayrıldı."



JOSE MANUEL DELGADO (A BOLA YAZARI): 'GERÇEK BİR KEŞİF!'



"Ajitatör, yardımcı, takım oyuncusu, gerçek bir keşif olan Aktürkoğlu'nun sanatçılığına; neşesini yeniden kazanan ve bayrağı devralan, Schmidt'in onun hakkında söylediği ve ondan asla alamadığı her şeyi haklı çıkaran Orkun Kökçü'nün yeniden doğuşuna hayranlık duyuyorum."



RECORD: 'GECEYİ TAM İSTEDİĞİ GİBİ BİTİREMEDİ'



"Orkun, maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Vatandaşı Aktürkoğlu ise her zaman takımın en yerinde duramayan oyuncularından biri oldu ama tam olarak istediği gibi bir gece geçiremedi. Birkaç şansı harcadı ama maçı da iki asistle tamamladı. Benfica'nın Bessa Stadyumu'na yaptığı ziyarette iki golün asistini yapan Aktürkoğlu yine iyi bir performans sergiledi ancak maçtan kesinlikle istemeyeceği bir anıyla ayrıldı. Zira Türk kanat oyuncusu, sahadan çıkmadan dakikalar önce stoper Pedro Gomes'le sert bir çarpışma yaşadı ve sahada yüzünü buruşturarak yatarken sağlık ekibinin gelmesine neden oldu. Kerem'in gözünün morardığı ve hasarı azaltmak için buzlandığı görüldü."



NOTICIASAOMINUTO: 'TÜRK HAMAMINA ÇEVİRDİ!'



Benfica, Bessa'yı 'Türk hamamına' çevirdi. Aktürkoğlu ve Kökçü, Kırmızılar'ın bu kez Boavista karşısında aldığı galibiyette belirleyici oldu."