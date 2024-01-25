Kerem Aktürkoğlu'ndan 12. gol

İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın ilk iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 12. kez ağları havalandırdı.
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 3 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Milli futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılı takımın son 3 frikik golünü atan isim oldu.
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 3 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Milli futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılı takımın son 3 frikik golünü atan isim oldu.