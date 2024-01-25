Kerem Aktürkoğlu'ndan 12. gol

İstanbulspor ağlarını iki kez sarsan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 12. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Kerem Aktürkoğlu'ndan 12. gol
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25 Ocak 2024 23:27
İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın ilk iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 12. kez ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 3 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Milli futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılı takımın son 3 frikik golünü atan isim oldu.

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