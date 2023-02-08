Kenan Sofuoğlu, evindeki jeneratörü Kahramanmaraş'a götürecek

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, evindeki jeneratörü Kahramanmaraş'a götüreceğini açıkladı.



Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'a deprem valisi olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı aradığını ve kendisinden acil gerekli olan şeyler hakkında bilgi aldığını belirtti.



Sofuoğlu, deprem bölgeleri için herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Ben de Kahramanmaraş'ta görevlendirildim ama bir türlü gidemiyorum çünkü yarın sabah bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olağanüstü hal (OHAL) kararını çıkartmamız gerekiyor, o yüzden milletvekillerinin perşembe günü Ankara'da olmasını istiyorlar. Ardından da hemen oradan Kahramanmaraş'a devam edeceğiz. Sakarya Valimiz Kahramanmaraş'ta görevli, kendisini aradım ve 'Sayın Valim en çok neye ihtiyaç var dediğim de enerji sıkıntımız var' demişti. Tabii araştırdık ama şu an hiç bir yerde güçlü bir jeneratör bulamıyoruz. En hızlı çözüm evimdeki jeneratörü alıp oraya götürmek oldu, römorkuma yükledim, yarın inşallah TBMM'deki görevden sonra Kahramanmaraş'a gideceğiz."



Deprem bölgesine jeneratör gönderebilecek ya da götürebilecek vatandaşlara da seslenen Sofuoğlu, "Şu anda böyle bir sıkıntı var, eğer jeneratörü olan ya da jeneratör ulaştırma imkanı olan insanlar varsa bölgeye jeneratör göndermek gerekiyor. Çünkü hava şartları çok soğuk ve insanların çadır kentlerde ya da diğer yerlerde enerjiye ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.





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