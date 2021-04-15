Kenan Karaman'dan flaş karar! Trabzonspor'a sıcak bakıyor

Daha önce İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan aldığı teklifler nedeniyle Trabzonspor'a çekimser yaklaşan Kenan Karaman, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmeler sonrası fikrini değiştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kenan Karaman'dan flaş karar! Trabzonspor'a sıcak bakıyor
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15 Nisan 2021 08:16
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Kenan Karaman için hamleler art arda geliyor.

İlk olarak Avcı'nın konuştuğu Karaman ile şimdi de yönetim temasa geçti. Daha önce İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan aldığı teklifler nedeniyle Fırtına'ya çekimser yaklaşan Kenan Karaman'ın, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşme sonrasında fikrinde önemli değişim meydana geldiği belirtildi.

27 yaşındaki futbolcunun Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2'de 24 maça çıkarken 7 gol ve 2 asistle oynadı. Yıldız futbolcunun Türkiye A Milli Takımı'nda da 5 golü bulunuyor.

HUGO: HAKEM VE RAKİPLE UĞRAŞMAM

Bu arada Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası hakeme itiraz etmeden oyundan çıkan ve bu tavrıyla takdir kazanan Vitor Hugo, "Dürüst ve temiz futbol oynamaya çalışan biriyim" dedi. Brezilyalı stoper, "Maç sırasında hakemlerle ve rakiple uğraşmam. Müdahalelerimi karşımdakine zarar vermek için yapmam" diye konuştu. 



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