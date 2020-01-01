Kemba: "Dizimin, bu molaya ihtiyacı vardı"

Boston Celtics koçu Brad Stevens, takımın playofflara gitme yolunda, Kemba Walker'ın dizini gözetim altına alma konusunda "çok yavaş hareket edeceğini" söyledi.



Stevens, "Kemba Walker ile çok yavaş hareket edip sol dizini güçlendirmesine izin vereceğiz. Ve sıralama maçlarına ve tabii ki playofflara girerken, oynamak için hazır olduğundan emin olacağız." şeklinde konuştu.



Walker bu sezon sol dizinden ötürü 14 maç kaçırmıştı.



Walker, ligin verdiği aranın, dizi için oldukça gerekli olduğunu belirtti:



"Bu molaya gerçekten ihtiyacım vardı. Kesinlikle kendime geri dönmeme ve dizimi rahat hissetmeme yardımcı oldu."



