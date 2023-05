Kemal Özdeş: 'Kasımpaşa olarak bir ilki yaşadık'

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, ikinci yarıdaki ofansif aksiyonlarıyla kazandıklarını kaydetti.



Özdeş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.



"COŞKUYLA OYANMAYA BAŞLADIK"



Her iki takımın oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayan Özdeş, "Oyunun ilk 45 dakikasında iki takım da kazanmaya dönük bir oyun planıyla sahadaydılar. Belki oyunun ilk yarısında çok net pozisyonlar olmadı ama ikinci yarı biz geri düştükten sonra devre arası konuştuğumuz oyun, bir gol bulduktan sonra karşılık buldu. Daha sonraki dakikalarda daha coşkuyla oynamaya başladık." dedi.



"İLK KEZ 3 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDIK"



Özdeş, bugün ikinci yarıdaki mücadeleleriyle maçı kazandıklarını kaydederek, şöyle konuştu:



"Önemli bir 3 puandı. Biz yaklaşık 6 hafta önce Adana Demirspor'dan 5 gol yedikten sonra her şeyi toparlamaya başladık. Önce birbirimize sahip çıkacağımız bir oyun planı, daha sonra kalitemizi ortaya çıkaracak birlikteliği her hafta yaşar olduk. Son 4 dış saha maçından ortalama 2 puan tutturduk. İki maç kazandık, 2 maç berabere kaldık. Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandık. Bu da bizim için önemliydi. Bu süreçte alt sıralarla ilgili oyuncularımla hiçbir şey paylaşmadık. Oynadığımız son 6 haftaki maçlara çok ciddi hazırlandık."



"2 MAÇ DAHA VAR"



Bu galibiyetle ligin kendileri için bitmediğini belirten Özdeş, önlerinde 2 maç daha olduğunu hatırlattı. Hafta sonu ligin en formda takımlarından Beşiktaş ile kendi sahalarında oynayacaklarını dile getiren Özdeş, "Şimdi de ulaşılabilecek yer olan 9.'luk için haftaya Fatih Karagümrük'ün Konya'da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ardından son hafta onlarla maçımız var. Bunu zorlayacağız. Ancak önce Beşiktaş maçını kazanmak için hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.