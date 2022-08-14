Keçiörengücü, 1 puandan memnun

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Çaykur Rizerspor ile 1-1 berabere kalmalarının ardından, lige iyi başlamak ve puan almak için Rize'ye geldiklerini belirtti.



Kabuk değiştiren takım olduklarına vurgu yapan Taşkın, "24 oyuncu ile yolları ayırdık, 15 oyuncu takıma kattık. Alt yapıdan iki genç oyuncu ve 24 kişilik kadro ile lige başladık. Değişim kolay olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Taşkın, "Bugün sahada istediğimizi aldık, iyi bir oyun mücadele verdik" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:



"Galibiyeti getirecek pozisyonlarımız vardı ama maçı da kaybedebilirdik. Bu kadar nemde ben saha kenarında yıprandım. Oyuncular sahanın içinde olağanüstü efor sarf etti. Rize deplasmanı sadece bizim için değil her takım için zordur ama puanla dönüyoruz. Oyuncu grubuma teşekkür ediyorum."





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